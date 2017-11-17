17 ноября 2017, 19:39Общество Пензенцы узнали, как открыть свое дело без финансовых рисков От бизнес-идеи до открытия предприятия. В Пензе завершился тренинг «Азбука предпринимателя». О том, как открыть свое дело без лишних финансовых рисков рассказали начинающим бизнесменам. Обучение прошло в региональном центре поддержки предпринимательства.

Сколько недель или месяцев уйдет на сбор документов, подбор персонала и открытие своего дела, рассказывает уже не тренер, а участники тренинга «Азбука предпринимателя». За плечами начинающих бизнесменов - пять образовательных дней, и вот проекты готовы.

«Я знала, например, как продвигать товар, но я не знала ключевые основы, налогообложение, как это все взаимодействует. Тут я получила всю эту информацию, в голове - полная ясность. Я понимаю, что мне нужно, для чего и как», - поделилась участница тренинга «Азбука предпринимателя» Елизавета Коржева.

Ольга Барышева - мама в декрете. Получив полезные знания и навыки, уже готова открыть в Пензе детский центр.

«Ребенок подрос, понимаю, что появилось свободное время и надо что-то интересное делать. Тренер давал полезную информацию, и на практике много моментов разбиралось», - рассказала участница тренинга «Азбука предпринимателя» Ольга Барышева.

Пензенцы узнали о процедуре регистрации бизнеса, об источниках финансирования и существующих мерах господдержки, а также научились оценивать свои бизнес-идеи.

«Если начинающий предприниматель решит реализовать идею, которая не имеет практического опыта, этого бизнеса, это может привести к плачевному результату, поэтому участники определялись именно с конкретной идеей. Самое важное, чему они научились - это составлять финансовый план и прогноз своей деятельности», - отметила руководитель центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова

Всем участникам тренинга вручили сертификаты, а заодно пригласили в школу предпринимательства, которая откроется в 2018 году при центре. Напомним, что все семинары и тренинги, которые проводит центр поддержки предпринимательства, - бесплатны после предварительной регистрации.

Общество

просмотров 96

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: