Пензенцы увидели реконструкцию сражения времен Первой мировой войны

В Пензе состоялся военно-исторический фестиваль, посвященный 100-летию окончания Первой мировой войны. Перед зданием областной епархии воссоздали битву русской и германской армий образца начала XX века.

Пензенские любители исторических реконструкций подошли к своему делу дружно и ответственно. Почти все знают об их ежегодном «Марсовом поле» (0+). Теперь они решили повоевать зимой. Костюмы и снаряжение русской и немецкой армий готовили загодя. Некоторые погрузились в образ особенно глубоко.

«При подготовке учим язык и психологию людей того времени, в этом очень помогают оставшиеся фронтовые письма», - рассказал участник исторической реконструкции Владислав Смородинов.

По легенде, на отряд русских, продвигавшийся через лес, совершили нападение немецкие подразделения. Завязался затяжной бой. Но в итоге русские солдаты отбили атаку и подавили огневые точки противника.

Бои Первой мировой развернулись перед епархиальным домом и Спасским собором. За тем, как шли сражения, внимательно наблюдали прохожие. Организаторы и участники военно-исторического фестиваля старались не нарушить требований жанра.

«Смогли показать и донести красоту костюмов, пример доблести и храбрости русских воинов не только до тех, кто знает и любит историю, но и до подрастающего поколения», - отметил шеф-редактор утренних программ ТРК «Экспресс» Константин Коломиец.

Клуб «Аванпост» и впредь будет проводить подобного рода баталии. Чтобы таким образом привлечь внимание подрастающее поколение к проблемам истории.