Пензенцы устроили соревнования по плевкам в длину – соцсети

Об этом мужчина написал в группе «Черный список. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Однажды он прогуливался по улице Московской и встретил неприятную, по его словам, компанию.

«Представьте картину: вечернее время, по улице Московской, где сияют огни и играет хорошая музыка, идет колонна, человек десять, с высоко задранными головами, харкаются - кто дальше. Вот развлечение хорошее», - написал он.

Горожане поддержали автора поста и согласились, что такое поведение неприемлемо.



«До снега по асфальту было невозможно ходить, через каждые полметра - плевки! Вот честно, давно такого не видела», - поделилась пензячка Надя.

Один из подписчиков группы считает, что за плевки нужно ввести наказание, пишет ИА «Пенза-Пресс».