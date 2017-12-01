Пензенцы устроили экстремальный шопинг в «Ритэйл Парке»

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01 декабря 2017, 19:08Общество
Такого в Пензе еще не было. Экстремальный шопинг в торговом центре «Ритэйл Парк» устроили участники эпатажной акции.
«Раздевайся, выбирай и одевайся!» В торговом центре «Ритэйл Парк» без малейшего стеснения обнажались парни и девушки, кому за 18. Оставшись в нижнем белье и купальниках в бутиках участники необычного флешмоба выбирали из широкого ассортимента новую одежду. Шопинг экстремальный, а главное - бесплатный. Уложиться отчаянные покупатели должны в 4000 рублей.
Пока одни примеряли вечерние платья, другие присматривали головные уборы. Кому-то особенно повезло - приглашенный стилист помог приодеться и рассказал о последних модных тенденциях.
«Кроме джинсов и свитеров здесь можно подобрать что-то и в драматическом стиле, натуральном, романтическом, здесь всего достаточно. Мне нравится, что можно скомплектовать гармоничный образ человеку, причем сделать это бюджетно. Я сама, например, здесь себе подобрала замечательную блузу, которая полностью отвечает моей стилевой истории. Я подобрала юбку, туфли, колготки и уместилась в 2600 рублей», - рассказала стилист Надежда Красилова.
В торговом центре «Ритэйл Парк» пензенцам было где разбежаться. Свои двери для настоящих шопоголиков открыли такие магазины, как «Ценам Рад», «Кари», «Модис», «Адидас» и другие. Обувь модницы и модники подбирали во «Франческо Донни» и «Немецкой обуви». Прихватив с собой ни одну полезную обновку, участники акции довольные и теперь уже одетые, говорили, что готовы еще не раз раздеться ради такого приятного и веселого шопинга.
В «Ритэйл Парке» даже в новых экономических условиях можно удачно и недорого одеться. Это доказали участники флешмоба.
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