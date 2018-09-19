Пензенцы успешно выступили в 1 туре премьер-лиги по настольному теннису

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19 сентября 2018, 15:06Спорт
В Пензе состоялся первый тур премьер-лиги области по настольному теннису.
Турнир проходил в игровом зале ПГУ, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Участие в нем приняли 24 спортсмена из Сурского края и Республики Мордовия.
Первое место занял представитель Пензенской области Максим Зеленов, второе – Михаил Лукьяненко, на третьем месте оказался Сергей Лияскин из Мордовии.
Победителем утешительного раунда стал уроженец Пензенской области Александр Борискин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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