Пензенцы успешно выступили в 1 туре премьер-лиги по настольному теннису

В Пензе состоялся первый тур премьер-лиги области по настольному теннису.

Турнир проходил в игровом зале ПГУ, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Участие в нем приняли 24 спортсмена из Сурского края и Республики Мордовия.

Первое место занял представитель Пензенской области Максим Зеленов, второе – Михаил Лукьяненко, на третьем месте оказался Сергей Лияскин из Мордовии.

Победителем утешительного раунда стал уроженец Пензенской области Александр Борискин, пишет ИА «Пенза-Пресс».