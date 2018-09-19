19 сентября 2018, 15:06Спорт

Пензенцы успешно выступили в 1 туре премьер-лиги по настольному теннису

В Пензе состоялся первый тур премьер-лиги области по настольному теннису.

Турнир проходил в игровом зале ПГУ, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Участие в нем приняли 24 спортсмена из Сурского края и Республики Мордовия.

Первое место занял представитель Пензенской области Максим Зеленов, второе – Михаил Лукьяненко, на третьем месте оказался Сергей Лияскин из Мордовии.

Победителем утешительного раунда стал уроженец Пензенской области Александр Борискин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-1205609/

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