Пензенцы успешно выступили на чемпионате России по плаванию

В Казани прошел чемпионат России по плаванию. Пензенскую область на соревнованиях представляли 58 спортсменов.

Две золотые и две бронзовые медали в копилку пензенской сборной принесли представители центра спортивной подготовки Александр Харланов, Виктория Андреева и Роман Ларин, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Из представителей областного «СШОР водных видов спорта» наиболее успешно выступил Егор Павлов. Спортсмен стал обладателем серебряной медали в мужской комбинированной эстафете.

«Он был участником двух финалов - на дистанции 200 метров баттерфляем он финишировал с восьмым результатом, а на дистанции 50 метров на спине остановился в шаге от пьедестала почета и показал результат, который соответствует нормативу мастера спорта международного класса», - добавили в пресс-службе.

Также высоких результатов на турнире добились Валерия Пугачева и Сергей Исаев. Девушка заняла девятое место на дистанции 200 метров баттерфляем, а парень показал лучший результат среди спортсменов-юниоров.

Успешным этот чемпионат стал и для Дмитрия Петрушкова, Даниила Лунякова и Данила Егорова. Эти спортсмены выполнили норматив мастера спорта России, пишет ИА «Пенза-Пресс».