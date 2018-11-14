Пензенцы успешно выступили на чемпионате России по плаванию

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 ноября 2018, 10:33Спорт
В Казани прошел чемпионат России по плаванию. Пензенскую область на соревнованиях представляли 58 спортсменов.
Две золотые и две бронзовые медали в копилку пензенской сборной принесли представители центра спортивной подготовки Александр Харланов, Виктория Андреева и Роман Ларин, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Из представителей областного «СШОР водных видов спорта» наиболее успешно выступил Егор Павлов. Спортсмен стал обладателем серебряной медали в мужской комбинированной эстафете.
«Он был участником двух финалов - на дистанции 200 метров баттерфляем он финишировал с восьмым результатом, а на дистанции 50 метров на спине остановился в шаге от пьедестала почета и показал результат, который соответствует нормативу мастера спорта международного класса», - добавили в пресс-службе.
Также высоких результатов на турнире добились Валерия Пугачева и Сергей Исаев. Девушка заняла девятое место на дистанции 200 метров баттерфляем, а парень показал лучший результат среди спортсменов-юниоров.
Успешным этот чемпионат стал и для Дмитрия Петрушкова, Даниила Лунякова и Данила Егорова. Эти спортсмены выполнили норматив мастера спорта России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 ноября 2018, 13:33В пензенской библиотеке пройдет День толерантности
14 ноября 2018, 13:02В Терновке в многоэтажке вспыхнул электрощит
14 ноября 2018, 12:36На одном из пензенских спортобъектов нашли серьезные нарушения
14 ноября 2018, 12:04В центре Пензы из-за коммунальной аварии может рухнуть проезжая часть
14 ноября 2018, 11:34В Арбеково столкнулись машина «Яндекс.Такси» и автобус
14 ноября 2018, 11:31«Телесемь» вручил пензенцам сотни полезных подарков
14 ноября 2018, 11:03Пензенцы могут отправить вопрос на «прямую линию» губернатора
14 ноября 2018, 10:33Пензенцы успешно выступили на чемпионате России по плаванию