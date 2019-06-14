Пензенцы уничтожили все антивандальные остановки, сделанные к 350-летию города

Проблема вандализма стала одной из главных на внеочередной сессии Гордумы 14 июня. Следы застолья на детских площадках, изуродованные новые лавочки на площади Ленина, разбитые остановки – картины бесчинства, которые каждый может увидеть в городе.

Кто и почему разрушает то, что делается для людей, обсудили народные избранники. Свое мнение по этому поводу высказал и мэр Виктор Кувайцев.

«Выражение «Сохраняя прошлое – создаем будущее» нужно доносить до каждого жителя. Ну нельзя так относиться к своему городу! Насколько люди любят город, настолько он и остается чистым. Как можно уследить за каждым столбом, каждой остановкой? Мы проанализировали, сколько осталось остановок с антивандальным покрытием, которые делали* к 350-летию областного центра. Ни одной! Все разбили. Надо нам всем вместе обратиться к жителям, поговорить с ними. Это даст эффект», - сказал глава администрации.

Один из депутатов предложил публично сообщать о тех, кто подключает к ливневой канализации фекальные стоки. Из-за этого страдает весь город.

* - в павильонах были вставки из закаленного антивандального стекла с красивыми рисунками видов и достопримечательностей Пензы. В частности, такие остановки монтировали в Терновке, где к юбилею реконструировали дорогу и мосты, пишет ИА «Пенза-Пресс».