Пензенцы участвуют в Спартакиаде пенсионеров России

В Уфе проходит Спартакиада пенсионеров России (0+). Это соревнования для спортсменов-любителей, в них принимают участие пензенцы.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в программе спартакиады - шесть видов: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.

Кроме того, во время спартакиады проходит тестирование, на котором определяют, как физкультура и спорт влияют на возможность сохранить в старшем возрасте когнитивные функции и память. Также приглашенные специалисты рассчитывают биологический возраст пожилых спортсменов.

На соревнования приехали 700 пенсионеров из регионов России и зарубежных стран, пишет ИА «Пенза-Пресс».