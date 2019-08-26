Пензенцы участвуют в Спартакиаде пенсионеров России

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26 августа 2019, 11:02Спорт
В Уфе проходит Спартакиада пенсионеров России (0+). Это соревнования для спортсменов-любителей, в них принимают участие пензенцы.
Как сообщает пресс-центр облправительства, в программе спартакиады - шесть видов: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.
Кроме того, во время спартакиады проходит тестирование, на котором определяют, как физкультура и спорт влияют на возможность сохранить в старшем возрасте когнитивные функции и память. Также приглашенные специалисты рассчитывают биологический возраст пожилых спортсменов.
На соревнования приехали 700 пенсионеров из регионов России и зарубежных стран, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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