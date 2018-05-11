Пензенцы участвуют в первенстве России по прыжкам в воду

Пензенские спортсмены принимают участие в первенстве России по прыжкам в воду, которые проходят с 7 по 13 мая в Москве.

Соревнования проходят по двум группам: «А» (16-18 лет) и «В» (14-15 лет). В турнире участвуют 15 воспитанников ГБУ «ПО СШОР водных видов спорта».

По итогам соревнований будет сформирован состав сборной России для участия в первенстве Европы по прыжкам в воду, пишет ИА «Пенза-Пресс».