Пензенцы участвуют в первенстве России по прыжкам в воду

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 мая 2018, 14:36Спорт
Пензенские спортсмены принимают участие в первенстве России по прыжкам в воду, которые проходят с 7 по 13 мая в Москве.
Соревнования проходят по двум группам: «А» (16-18 лет) и «В» (14-15 лет). В турнире участвуют 15 воспитанников ГБУ «ПО СШОР водных видов спорта».
По итогам соревнований будет сформирован состав сборной России для участия в первенстве Европы по прыжкам в воду, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 мая 2018, 17:58В бессоновском ТЦ «Покров» нарушали правила пожарной безопасности
11 мая 2018, 17:39В Малосердобинском районе опрокинулась «ГАЗель», есть пострадавший
11 мая 2018, 17:08Губернатор поручил начать подготовку к выпускным в школах
11 мая 2018, 16:38Студент ПГУ Александр Большунов номинирован на звание «Спортсмен года»
11 мая 2018, 16:07Юные журналисты из Пензы победили во всероссийском конкурсе
11 мая 2018, 15:37В Бековском районе женщину задушили веткой и не заметили
11 мая 2018, 15:06Житель Чаадаевки получил срок за распространение порнороликов
11 мая 2018, 14:36Пензенцы участвуют в первенстве России по прыжкам в воду