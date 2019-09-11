Пензенцы требуют сменить подрядчика из-за срыва сроков капремонта

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11 сентября 2019, 19:14Общество
Жители дома на улице Ударной, 22 и по 1-му проезду Лобачевского требуют сменить подрядчика. Организация «Глобалстрой» не смогла вовремя закончить на этих объектах капитальный ремонт кровли. Людей уже не единожды затапливало дождевой водой, и теперь они боятся, что без крыши над головой встретят и зиму. Подрядчик, в свою очередь, заявляет, что работать ему мешают сами жители. Якобы слишком интересуются происходящим у них над головой.
«На переправе коней не меняют» - эту пословицу, жители дома на улице Ударной, 22 повторяют с горечью и применительно к подрядчику. С жалобами на сорванные сроки и требованием провести новый аукцион на проведение капитального ремонта кровли в их доме они прошли почти через все инстанции области и города: обращались в фонд капитального ремонта, Госжилстройтехинспекцию, управление ЖКХ, прокуратуру и даже на сайт правительства. Верхние этажи затапливало, как минимум, трижды.
«Хотим пригласить всех лиц, которые писали ответы на наши жалобы. Пусть приедут, проведут совещание, посмотрят нам в глаза и скажут, почему мы живем полгода в разбитых квартирах, почему наш дом не подготовлен к отопительному сезону, почему нам не укладывают, не делают крышу и поставят нам подрядчика, который все сделает», - сказала жительница дома №22 на улице Ударной Наталья Иванова.
В отчете Госжилстройтехинспекции сказано, что кровля якобы завершена на 66%. При этом специалист ошибается даже в названии подрядной организации. В отчете фонда капитального ремонта от середины августа сказано, что кровля уже завершена на 46%. Также жители утверждают, что вентиляционные шахты остались прежними, хотя в отчете сказано, что их готовность - 60%. Из четырех слуховых окон сделано только одно, из-за этого квартиры жителей до сих пор не могут просохнуть от дождей. В комнатах - запах сырости, потолки покрыты плесенью, а между тем, жители подсчитывают, сколько еще времени может понадобиться на капитальный ремонт, за который они уже заплатили более пяти миллионов, а к зиме рискуют остаться в буквальном смысле слова без крыши над головой. Ремонт кровли на улице Ударной должен был завершиться еще 6 июня.
«Три недели на ремонт вентиляционной шахты, две - на карниз, одна - на крышу. Если делать это линейно, то все будет готово к середине ноября. Если пойдут дожди, работы затянутся. Отопительная система сделана с нарушением проектно-сметной документации, многие стропила просто висят на гвоздях. Бригада плотников только четыре-пять дней здесь работала», - сказал житель дома №22 на улице Ударной Александр Жуков.
И хотя жители везде разные, картина возле домов, которые обслуживает подрядчик, одинакова - деревянные перекрытия, сорванные сроки, крыши, до сих пор не покрытые железом. Дом по 1-му проезду Лобачевского фирма начала ремонтировать в конце мая. По договору, справиться должны были за 70 дней, то есть к концу июля-середине августа. Там тоже просили контролирующие органы поменять подрядчика.
«Слава Богу, они хотя бы доделали деревянный каркас и пароизоляцию положили, напрямую дождь не будет заливать. Во всех домах трубы срезали. Отопление скоро включат. Неизвестно, когда они все доделают», - рассказала старшая по дому №14 на 1-м проезде Лобачевского Лидия Арефьева.
Подрядчик, который ремонтирует дом на улице Ударной, не закончил еще несколько объектов в Заводском районе. Это тоже жилые строения и тоже капитальный ремонт кровли. Организация должна была уложить кровлю и на трех домах по 1-му проезду Лобачевского. Однако работы до сих пор не завершены, а рабочих там нет. Также не закончены три дома в Каменке, но поговорить с руководителем организации оказалось не так просто.
Съемочной группе телеканала «Экспресс» удалось дозвониться лишь до директора подрядной организации. Промедление и срыв сроков на улице Ударной, 22 он объяснил необходимостью переделывать проект и так же, как и его подчиненный - небезразличием жителей.
«На данный момент там работают люди. Готовность кровли - более 50%, осталось только металлом покрыть. Жильцы некорректно себя ведут, приходят, поднимаются наверх, начинают вникать, учить, как, что делать, жалуются во все инстанции. Телевидения вызывают, у меня рабочие не любят показываться на камеру», - сказал генеральный директор компании ООО «Глобалстрой» Алексей Ремезов.
По его словам, закончить капитальный ремонт кровли на улице Ударной, 22 и на 1-м проезде Лобачевского должны до конца сентября. Однако, как сообщают жители дома на улице Ударной, пока никакого железа на их кровле не появилось. Материал еще даже не привезли.
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