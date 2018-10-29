Пензенцы могут сделать по ОМС позитронно-эмиссионную томографию

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29 октября 2018, 19:16Общество
Застрахованным гражданам Пензенской области бесплатно доступен целый ряд дорогостоящих медицинских диагностических исследований. Для этого достаточно иметь полис ОМС и направление от лечащего врача.
Далеко не все знают о своих правах на медицинское обслуживание и о том, что перечень бесплатных услуг по полису ОМС достаточно широк. К примеру, даже дорогостоящее МРТ входит в программу госгарантий, а значит, за обследование не придется платить. При этом получить услугу можно в максимально короткие сроки и воспользоваться ей как в государственных, так и негосударственных медицинских организациях. Главное - иметь направление от лечащего врача.
«Наш центр работает в системе обязательного медицинского страхования с 2011 года. КТ и МРТ может пройти любой пациент, у которого есть полис ОМС, в том числе - с контрастированием. В год мы принимает порядка восьми-девяти тысяч таких пациентов», - рассказала заведующая кабинетом МРТ и КТ Наталья Засорина.
Ежегодно в регионе отмечается рост медицинских организаций, где оказывают диагностические услуги по полису ОМС. В 2018 году исследования проводятся в 25 учреждениях по всей области, а в 2019 - получить услуги можно будет уже в 32. Из них 13 - негосударственной формы собственности. На сегодняшний день застрахованным гражданам доступно бесплатное проведение диагностических обследований, таких как компьютерная, магнитно-резонансная и ПЭТ [позитронно-эмиссионная томография], коронарография и колоноскопия.
«ПЭТ - одна из последних включенных в ОМС процедур. Этот вид исследования используется как в онкологии, так и неврологии, при выявлении сердечно-сосудистых заболеваниях. В региона такого оборудования сейчас нет, поэтому жители города выезжают для получения данной услуги за пределы области», - рассказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.
За девять месяцев 2018 года 172 жителя Пензенской области сделали ПЭТ по полису ОМС за пределами региона. С конца 2017-го в отдельную услугу выделена колоноскопия.
«Она проводится под анестезией, это позволяет пациентам, которые до этого не решались на данное обследование, так как оно достаточно неприятное, пройти его без лишних ощущений», - добавила Елена Аксенова.
До конца 2018-го специалисты планируют перевалить за отметку в 60 тысяч обследований в год - это в два с половиной раза больше, чем в 201?-м, когда диагностические исследования впервые вывели в отдельные услуги программы госгарантий.
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