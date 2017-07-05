Пензенцы стали вторыми в Спартакиаде допризывной молодежи

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05 июля 2017, 11:17Спорт
Лучшие в военном деле. Сборная Пензенской области успешно выступила в финале всероссийской Спартакиады допризывной молодежи, которая проходила в Краснодаре.
По итогам состязаний пензенская команда заняла второе место в общем зачете, уступив лишь сверстникам из Томска.
Бег, подтягивания, метание гранаты, прыжки в длину, строевая подготовка и плавание - в этих дисциплинах соревновались самые сильные команды из 48 субъектов страны. Кроме обязательной программы, участники турнира сдавали и нормы ГТО.
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