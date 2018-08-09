Пензенцы стали вторыми на всероссийских сельских играх

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 августа 2018, 10:02Общество
Пензенская команда приняла участие в финальных соревнованиях всероссийских летних сельских спортивных игр.
Соревнования проходили со 2 по 7 августа и были приурочены к 75-ой годовщине Победы в Курской битве.
В финальную программу вошли 18 дисциплин, среди которых - армрестлинг, гиревой спорт, волейбол, городошный спорт, легкая атлетика, мини-лапта, тяжелая атлетика, полиатлон, самбо, силовое троеборье и другие. Помимо классических состязаний, проходили соревнования дояров, косарей, механизаторов и спортивных семей, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Во всероссийском этапе игр приняли участие представители 66 регионов страны, более 2,2 тысяч человек. По итогам соревнований пензенцы завоевали второе место в командном первенстве в группе до 450 тысяч человек численности сельского населения.
Кроме того, в адрес губернатора Ивана Белозерцева поступила благодарность от администрации Курской области за участие пензенской команды в соревнованиях.
«Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Курской и Пензенской областями, в том числе - в спортивной сфере деятельности», – говорится в благодарственном письме.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 августа 2018, 14:03В Пензе объяснили, кто должен восстановить фреску с изображением Лермонтова
09 августа 2018, 13:33В Пензенской области выросли объемы розничной торговли
09 августа 2018, 13:02Изменится расписание пригородного поезда «Кузнецк-Пенза»
09 августа 2018, 12:36На Севере неизвестный врезался в полуприцеп авто
09 августа 2018, 12:04В Пензе откроют восстановленный родник у Солдатского озера
09 августа 2018, 11:34В Пензенской области переоснастят сосудистый центр
09 августа 2018, 11:03Пензенцы радуются появлению светофора у Первопоселенца
09 августа 2018, 10:33В Никольском районе парень чуть не сгорел на диване