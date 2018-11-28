Пензенцы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»

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28 ноября 2018, 14:34Общество
В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года-2018», в котором принимали участие пензенцы.
В оргкомитет конкурса поступило 329 заявок. Участники боролись за звания «Многодетная семья» - 74, «Молодая семья» — 69, «Сельская семья» — 68, «Золотая семья России» — 48, «Семья — хранитель традиций» — 70. Победителями признали 85 конкурсантов.
Пензенскую область представляла семья Дудоровых. Их наградили дипломом в номинации «Молодая семья» и занесли в книгу почета «Семья года-2018».
«Семья Дудоровых написала рассказ «А мы из Пензы!», в котором представила достопримечательности региона. Особое место авторы отвели поэтической осени в «Тарханах». Рассказ они сопроводили большим количеством фотографий, сделанных во время посещения государственного Лермонтовского музея-заповедника», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
На церемонии награждения пензенцев отметили как патриотов своей малой Родины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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