Пензенцы стали лучшими проводниками среди депо Куйбышевской ЖД

В Пензе на Чистых прудах определили лучших проводников пассажирских вагонов. Там прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства. За победу боролись представители четырех депо Куйбышевской железной дороги.

В соревнованиях участвовали по два работника от каждого депо - это пары из Самары, Ульяновска, Уфы и Пензы. Музыкальная визитка - самое последнее задание, и для таких конкурсантов, пожалуй, самое трудное.

«Самое сложное - это настроить себя морально, так как приходится выступать на публике, а к технической части мы всегда готовы. Было три задания - тестовый режим, вопрос-ответ и приемка вагона», - рассказала проводник Марина Алексеева.

Участники должны были ответить правильно на 30 теоретических вопросов, которые касались должностных обязанностей проводников. Кроме того, конкурсантам предстояло найти нарушения требований санитарных норм, а также пожарной и антитеррористической безопасности в вагоне поезда. Практически все с этими заданиями справились на «отлично».

От Пензы в 2018 году выступали Марина Алексеева и Максим Коваленок. Молодой человек работает проводником только два года, а его партнерша - уже восемь лет, но оба стали участниками конкурса профмастерства впервые. К творческому номеру подошли с особым энтузиазмом - пели, танцевали, рассказывали стихи и шутили. Кстати, в этот раз музыкальное задание организаторы посвятили Чемпионату мира по футболу.

Ежегодно участниками конкурса среди проводников становятся только самые активные и молодые работники. Артур Дербиш и Елена Кожевникова приехали из Самары. У каждого трудовой стаж - по пять лет. Признаются, что за это время любовь к профессии только увеличилась.

«Если честно, то мечтал работать на железной дороге с третьего класса. Очень люблю свою работу», - сказал Артур Дербиш.

«Формат конкурса меняется каждый год, потому что получаем новый подвижной состав, вводятся новые стандарты, улучшается качество, поэтому сотрудникам нужно знать больше, расти, и, соответственно, победителей определяем уже исходя из нововведенных критериев», - рассказал начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов.

По итогам конкурса лучшей стала команда из Пензы. Теперь она отправится в Москву на всероссийский этап, который состоится в ноябре (18+).