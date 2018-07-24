Пензенцы стали лучше сдавать ЕГЭ по английскому языку

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24 июля 2018, 15:37Образование
В Пензенской области подвели итоги ЕГЭ-2018. По ряду предметов показатели стали лучше, особенно – по английскому языку.
Всего ЕГЭ в этом году сдавали 5084 выпускника текущего года, 227 выпускников прошлых лет, 73 обучающихся профессиональных образовательных организаций.
«Отмечен рост среднего тестового балла. Максимальное увеличение зафиксировано по иностранным языкам (английский язык - +17,8 баллов, среднее значение суммарного показателя по трем языкам - + 9 баллов), математике профильного уровня (+ 2,9 балла), литературе (+ 2,7 балла), химии (+2,2 балла). Показатели по основным предметам фактически остались на уровне прошлого года: русский язык - 68,8 баллов, математика (базовый уровень) – 4,3 балла», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.
В этом году 25 ребят написали ЕГЭ на 100 баллов: девять человек - по русскому языку, семь - по химии, три - по физике, по две работы - по обществознанию, информатике и ИКТ, по одной работе - по литературе и истории.
Снизилось число нарушителей и, следовательно, аннулированных работ: в 2017 году таких было 15, в этот раз – 13. Также уменьшилось число апелляций - с 220 до 187.
Не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата 38 обучающихся (0,7%).
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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