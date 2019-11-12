Пензенцы стали чемпионами России по карате

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12 ноября 2019, 15:34Спорт
В Казани во дворце единоборств «Ак Барс» состоялся чемпионат России по карате. В нем в составе сборной Приволжского федерального округа приняли участие пензенцы.
Турнир проходил с 8 по 11 ноября. Более 300 спортсменов из 65 регионов соревновались в двух дисциплинах: «ката» - бой с тенью, где участники выступали индивидуально, и «кумите» - спарринги, в которых было необходимо одолеть соперника.
Два воспитанника пензенского училища олимпийского резерва Владислав Талдыкин и Никита Минаев стали победителями в командном первенстве.
В пресс-службе областного минспорта уточнили, что чемпионат России был отборочным этапом для попадания в национальную сборную по карате. Лучшие спортсмены отправятся на квалификацию для участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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