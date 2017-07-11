Больше пензенцев стали пользоваться электронными госуслугами

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11 июля 2017, 21:11Общество
Губернатор Иван Белозерцев поручил активнее информировать жителей региона о возможности получения государственных услуг в электронном виде. В настоящее время электронными услугами пользуются 48% пензенцев, однако, по мнению главы региона, этого не достаточно.
С начала 2017 года свои учетные записи в Единой системе идентификации (ЕСИА) подтвердили более 45,5 тысяч жителей региона. Всего же полным спектром госуслуг пользуются 260 тысяч человек. По этому показателю Пензенская область занимает восьмую строчку в рейтинге Приволжского федерального округа и 38 позицию по стране.
«Повысылась доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА с начала 2017 года, данный показатель вырос с 27% до 38,5. К концу 2018 года ожидается рост до 50%», – сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев,
Наиболее эффективно вовлечение пензенцев в электронную сферу оказания услуг проходит в Городищенском районе. С начала года учетные записи там подтвердили 3,5 тысячи человек. Самый низкий показатель – в Неверкинском районе.
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