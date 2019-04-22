Пензенцы спорят из-за маневра водителя через «две сплошные»

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22 апреля 2019, 12:04Общество
Пензенцы в Сети обсуждают ролик, на котором видно, как водитель пересекает две сплошные линии разметки и поворачивает налево.
Ряд пользователей уверен, что за такой маневр могут назначить штраф, другие же увидели не только пресечение «двух сплошных», но и выезд на встречную полосу.
«Еще раз пересмотрел видео. На мой взгляд, там просто наглец, которому не хотелось крутиться до разрыва, и он пульнул через сплошные... Таких типов наблюдаю через день точно, коллекция видосов с ними уже скопилась», - написал пользователь Виктор.
«Да там все так делают. Потому как разрыва нет, и чтобы проехать к дому, где живешь, надо еще километр объезжать», - написала Ксения.
Однако горожане считают, что Правила дорожного движения должны соблюдать все и подобных случаях нужно сообщать в ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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