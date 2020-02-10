Пензенцы спасли пса, который превратился в «швабру»

10 февраля 2020, 17:39Общество
Пензенский фонд «Рука помощи бездомным животным» принял в свои ряды нового подопечного, который выглядел ужасающе.
Волонтеры рассказали о собаке в группе соцсети «ВКонтакте». Они назвали пса Ассаи.
«Ассаи превратился в швабру. Благодарим всех тех, кто заметил песика и решил ему помочь», - написали они.
Судя по видеозаписи, которую опубликовали в группе сотрудники фонда, шерсть собаки свалялась, превратившись в огромные колтуны. Волонтерам пришлось брить пса около часа. Узнать подробнее об Ассаи и о том, как ему помочь, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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