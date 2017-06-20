20 июня 2017, 13:01Общество

Пензенцы спасли больную женщину, запертую дома

В Пензе жительница одного из домов по улице Ключевского обратилась за помощью в поисково-спасательную службу.

По информации пресс-службы управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, пожилой женщине стало плохо. Она упала у себя дома и не смогла самостоятельно подняться, чтобы открыть дверь врачам «скорой помощи».

Спасатели, прибывшие на место, вскрыли окно и, проникнув в помещение, открыли дверь врачам. Женщину госпитализировали, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/06/19/18083103
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