26 июля 2018, 13:04Спорт

Пензенцы соревнуются в четырех видах спорта на спартакиаде молодежи России

В Пензе проходят финальные соревнования летней Спартакиады молодежи России (0+) по четырем видам спортивной программы.

Игры команд по водному поло среди юниорок проходят в бассейне ФОК «Дельфин». Пловцы соревнуются во дворце водного спорта «Сура». Турнир юных футболисток проводится на комплексном стадионе «Первомайский». Команды юношей по волейболу соперничают на площадке ФОК «ПГУАС», сообщает пресс-центр облправительства.

До конца недели в борьбу вступят футбольные команды юношей и велосипедисты ВМХ. На площадках спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» пройдет турнир по пляжному волейболу.

На сегодняшний день завершились соревнования в 20 спортивных дисциплинах программы спартакиады из 56. В соревнованиях уже приняли участие 3337 спортсменов из них - 1470 юниоров, 1867 юниорок, а также 928 тренеров.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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