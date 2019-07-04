04 июля 2019, 15:34Происшествия

Пензенцы сообщили о серьезной аварии на трассе. ФОТО

Житель Пензы в Сети рассказал о ДТП на трассе М-5 «Урал», которое произошло днем 4 июля.

Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографии с места происшествия. Он пояснил, что примерно в 12.00 рядом с заправкой на трассе возле Городища столкнулись фура, иномарка с прицепом и Lada Vesta.

Судя по фото, большегруз стоит в кювете, иномарку развернуло поперек дороги, а отечественная легковушка остановилась на проезжей части. На кадрах видно, что у Lada разбит капот и лобовое стекло. Повреждения остальных машин не видно. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики.

«Из-за ДТП образовалась небольшая пробка в сторону Самары», - добавил автор поста.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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