Пензенцы сообщили о серьезной аварии на трассе. ФОТО

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04 июля 2019, 15:34Происшествия
Житель Пензы в Сети рассказал о ДТП на трассе М-5 «Урал», которое произошло днем 4 июля.
Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографии с места происшествия. Он пояснил, что примерно в 12.00 рядом с заправкой на трассе возле Городища столкнулись фура, иномарка с прицепом и Lada Vesta.
Судя по фото, большегруз стоит в кювете, иномарку развернуло поперек дороги, а отечественная легковушка остановилась на проезжей части. На кадрах видно, что у Lada разбит капот и лобовое стекло. Повреждения остальных машин не видно. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики.
«Из-за ДТП образовалась небольшая пробка в сторону Самары», - добавил автор поста.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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