28 сентября 2017, 16:06Общество Пензенцы сообщили о крупном пожаре. ФОТО Пензенцы поделились в Сети фотографиями пожара на территории одного из промзданий города.

Пользователь группы «Пенза.Live» социальной сети «Вконтакте» разместил фотографии, на которых виден объятый пламенем вагон поезда рядом с промышленным зданием. Неподалеку стоят пожарная машина и «скорая помощь», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как пояснили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на территории данного объекта, который расположен по адресу: улица Строителей,1, проходят пожарно-тактические учения.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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