Пензенцы сообщили о крупном пожаре. ФОТО

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28 сентября 2017, 16:06Общество
Пензенцы поделились в Сети фотографиями пожара на территории одного из промзданий города.
Пользователь группы «Пенза.Live» социальной сети «Вконтакте» разместил фотографии, на которых виден объятый пламенем вагон поезда рядом с промышленным зданием. Неподалеку стоят пожарная машина и «скорая помощь», пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как пояснили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на территории данного объекта, который расположен по адресу: улица Строителей,1, проходят пожарно-тактические учения.
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