Пензенцы сообщили о коммунальном гейзере на ул. Рахманинова

В Пензе на улице Рахманинова прорвало трубу. О этом стало известно из Сети.

Очевидец сообщил о случившемся в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что трубу прорвало возле дома №41.

Судя по кадрам, вода под напором льется из под асфальта, образуя коммунальный гейзер, который затопил практически всю проезжую часть. Пользователи в комментариях отметили, что трубу прорвало 3 октября. Они посоветовали очевидцу обратиться в ресурсоснабжающую организацию, чтобы специалисты устранили аварию.

Напомним, жители области могут рассказать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. По каждому обращению «Пенза-пресс» направит официальный запрос в конкретные ведомства, ответ придет в течение семи дней, пишет ИА «Пенза-Пресс».