28 июля 2017, 10:04Происшествия Пензенцы сообщают о сбитом мотоциклисте В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза.Live» пользователи пишут о ночном ДТП с участием мотоциклиста.

Очевидцы сообщают об аварии, которая случилась на 1-м Онежском проезде. Автор поста написал, что видел лежащего на дороге около бордюра сбитого мотоциклиста.

«Страшное дело, видела, реанимация долго стояла. Дай Бог, чтобы обошлось», - написала пользователь Ольга.

Официальной информации о случившемся нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live