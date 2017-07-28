28 июля 2017, 10:04Происшествия

Пензенцы сообщают о сбитом мотоциклисте

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза.Live» пользователи пишут о ночном ДТП с участием мотоциклиста.

Очевидцы сообщают об аварии, которая случилась на 1-м Онежском проезде. Автор поста написал, что видел лежащего на дороге около бордюра сбитого мотоциклиста.

«Страшное дело, видела, реанимация долго стояла. Дай Бог, чтобы обошлось», - написала пользователь Ольга.

Официальной информации о случившемся нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 59
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ