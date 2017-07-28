Пензенцы сообщают о сбитом мотоциклисте

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28 июля 2017, 10:04Происшествия
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза.Live» пользователи пишут о ночном ДТП с участием мотоциклиста.
Очевидцы сообщают об аварии, которая случилась на 1-м Онежском проезде. Автор поста написал, что видел лежащего на дороге около бордюра сбитого мотоциклиста.
«Страшное дело, видела, реанимация долго стояла. Дай Бог, чтобы обошлось», - написала пользователь Ольга.
Официальной информации о случившемся нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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