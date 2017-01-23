23 января 2017, 13:05Происшествия Пензенцы сообщают о ДТП с участием фуры и легковушки В Пензенской области произошло ДТП. Об этом в социальных сетях пишут пензенцы.

По словам очевидцев, авария произошла на 559 километре трассы М5.

В ДТП, как отмечают пензенцы, попали фура и «ВАЗ-2112».

«Ребят будьте осторожны!» - предупреждают горожане в группе "Пенза live".

Официальной информации по данному факту пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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