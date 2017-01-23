Пензенцы сообщают о ДТП с участием фуры и легковушки

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23 января 2017, 13:05Происшествия
В Пензенской области произошло ДТП. Об этом в социальных сетях пишут пензенцы.
По словам очевидцев, авария произошла на 559 километре трассы М5.
В ДТП, как отмечают пензенцы, попали фура и «ВАЗ-2112».
«Ребят будьте осторожны!» - предупреждают горожане в группе "Пенза live".
Официальной информации по данному факту пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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