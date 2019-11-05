Пензенцы собрали 22 тонны макулатуры и пластика в рамках проекта «ВторБум»

Участники пензенского проекта «ВторБум» (0+), направленного на повышение культуры раздельного сбора отходов и экологическое просвещение, за октябрь собрали почти 22 тысячи килограммов макулатуры и пластиковых бутылок на переработку.

По словам руководителя отделения движения «ЭКА» в Пензенской области Алины Можачкиной-Грибановой, в октябре участие в проекте «ВторБум» приняло 21 образовательное учреждение региона - школы и детские сады, на переработку отправятся 21 850 кг макулатуры и пластиковых бутылок.

Кроме того, для школ и детсадов, участвующих в проекте, эковолонтеры провели 15 уроков.

«У детей дошкольного возраста важно формировать знания о раздельном сборе отходов. В игровой форме дети вместе с родителями и педагогами учатся правильно утилизировать отходы. В этом учебном году наш детский сад принял участие в эколого-просветительском проекте «ВторБум». С помощью проекта мы призываем всех участников образовательного процесса беречь и сохранять нашу планету и препятствовать ее загрязнению. В процессе реализации проекта в детском саду проведены акции по сбору макулатуры и пластика, а также организована выставка плакатов «Это всем легко понять, мусор нужно разделять», - рассказала заместитель заведующего филиала «Сказка» МБДОУ №56 Пензы Ольга Зимнухова.

Организаторы проекта отмечают, что любая организация-участница «ВторБума» может оставить заявку на безвозмездную установку контейнера для сбора пэт-бутылок.

Пензенцев приглашают присоединиться к проекту. Участниками могут стать образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения, органы государственной власти, политические партии, коммерческие предприятия, а также общественные организации, инициативные группы граждан и неравнодушные люди.

Действие проекта не ограничено временными рамками. Итоги с поощрением наиболее активных участников подводятся раз в полгода. Для того, чтобы стать участником «ВторБума», необходимо оставить заявку на официальном сайте.

Отметим, что проект реализуется при поддержке регионального минлесхоза, пензенского отделения Российского детского фонда, «Управления благоустройства и очистки» (региональный оператор по обращению ТКО в «Северной зоне»), «Корпорации развития Пензенской области», пензенского отделения «Русского географического общества», пишет ИА «Пенза-Пресс».