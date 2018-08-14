Пензенцы собирают средства на реконструкцию Музея одной картины

Музей одной картины ждет реконструкция. С инициативой отремонтировать объект культуры выступили рядовые пензенцы, поскольку учреждение не вошло ни в государственную, ни в областную программы по ремонту. По подсчетам волонтеров, необходимо около полумиллиона рублей, они обращаются за помощью к предпринимателям и неравнодушным жителям региона.

Работники Музея одной картины ждут ремонта не один десяток лет. Инициативная группа начала сбор средств на реконструкцию.

«Мы встретились с Кириллом Застрожным, он обрисовал ситуацию, рассказал про критические проблемы музея. Составили смету, нашли подрядчиков, теперь замаемся поиском средств. Все помогают, как могут, кто деньгами, кто работой и материалом», - рассказал участник инициативной группы Максим Лаврин.

На обновление музея необходимо полмиллиона рублей. Из них 300 тысяч направят на ремонт системы отопления. Кроме того, в нескольких помещениях планируют сделать натяжные потолки, а также покрасить стены, отремонтировать полы и поменять обшивку стульев. Об этом волонтеры рассказали на встречах с руководством крупных компаний и представителями малого и среднего бизнеса. Несколько предпринимателей уже откликнулись на просьбу активистов. За неделю неравнодушным к судьбе музея пензенцам удалось собрать 50 тысяч рублей.

«В составе группы - девять человек. Мы обычные жители города, не имеет никакого отношения ни к бизнесу, ни к политике. Среди нас - главный бухгалтер, учитель, медсестра. Я вот - шеф-повар. Просто хочется сделать что-то не для себя», - сказал участник инициативной группы Станислав Сдобнов.

К ремонту системы отопления должны приступить в течение месяца. Договор с подрядчиком уже заключен. Торжественное открытие обновленного музея планируют на 6 октября. Неравнодушным предлагают присоединиться к проекту «Достояние губернии» в социальной сети «ВКонтакте».