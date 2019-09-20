Пензенцы сняли на видео крупный пожар в Ахунах

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20 сентября 2019, 13:02Происшествия
В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появились кадры серьезного ночного пожара в Ахунах.
На видео – пламя, которое охватило строения частного домовладения. Огонь разгорелся довольно сильно, некоторые конструкции разрушились.
Ранее мы писали, что пожар произошел ночью 20 сентября. Огонь уничтожил, пристрой, надворные постройки и кровлю кирпичного дома. Пострадавших нет.
Несколькими часам ранее в Чемодановке загорелась квартира. Видео также опубликовали в Сети.
Сотрудники МЧС призывают жителей Пензенской области быть бдительнее и аккуратнее при обращении с огнем. Неосторожность и беспечность может стоить человеческой жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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