Пензенцы сняли на видео крупный пожар в Ахунах

В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появились кадры серьезного ночного пожара в Ахунах.

На видео – пламя, которое охватило строения частного домовладения. Огонь разгорелся довольно сильно, некоторые конструкции разрушились.

Ранее мы писали, что пожар произошел ночью 20 сентября. Огонь уничтожил, пристрой, надворные постройки и кровлю кирпичного дома. Пострадавших нет.

Несколькими часам ранее в Чемодановке загорелась квартира. Видео также опубликовали в Сети.

Сотрудники МЧС призывают жителей Пензенской области быть бдительнее и аккуратнее при обращении с огнем. Неосторожность и беспечность может стоить человеческой жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».