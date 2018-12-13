Пензенцы закидали лед «Дизель-Арены» мягкими игрушками

Пензенские любители хоккея сделали новогодний подарок детям, которые остались без родителей. После финальной сирены встречи между «Дизелем» и китайским клубом «Ценг Тоу» прошла акция «Принеси на матч мягкую игрушку» (0+). Игроки и тренеры «желто-синих» отвезут плюшевых медведей и зайцев перед Новым годом в детский дом.

Во время матча на трибунах «Дизель-Арены» царило новогоднее настроение. За игрой наблюдали не только болельщики, но и десятки плюшевых игрушек. Любители хоккея принесли их с собой не в качестве талисманов. Этот матч для пензенских хоккеистов стал последним в 2018 году на своей площадке, поэтому по доброй традиции после финальной сирены там прошла акция «Принеси на матч мягкую игрушку». В Пензе ее проводят уже почти десять лет.

Игроки «Дизеля» в этот вечер также хотели сделать подарок своим болельщикам и одержать победу в последнем домашнем матче года. Однако сделать этого дружине Алексея Ваулина не удалось. В стартовые минуты поединка ближе к успеху были хозяева льда, но шайба упорно не шла в ворота. А под занавес периода китайский клуб открыл счет в матче. Хозяева бросились отыгрываться, и за три минуты до конца второго периода Владислав Барулин заставил заполненные пензенские трибуны «Дизель-Арены» ликовать. Но последнее слово в матче осталось за гостями. В самом начале третьей 20-минутки «Ценг Тоу» вновь вышел вперед. Как ни старались «желто-синие» вновь поразить ворота соперника, сделать им этого не удалось. Итоговый счет - 2:1 в пользу китайского клуба.

«Претензий нет к игрокам. Хотели выиграть, было огромное желание, глаза горели, по самоотдаче претензий нет к ребятам. Значит на данный момент команда соперника немного сильнее, но были хорошие моменты, немного реализация подвела», - сказал Алексей Ваулин.

Однако, грусть игроков и болельщиков «Дизеля» была недолгой. Как только прозвучала финальная сирена, на лед полетели десятки мягких игрушек. Брошенных на лед плюшевых медведей и зайцев, мячи и куклы игроки «Дизеля» собирали сами с помощью хоккейных ворот. В стороне не остался ни один из пензенских хоккеистов.

«Детей надо всегда радовать, тем более тех, у которых нет родителей, им приятно вдвойне, когда они получают внимание. Такие подарки для них очень полезны», - отметил капитан ХЗ «Дизель» Александр Тарасов.

Эти игрушки доберутся до ребят, оставшихся без родителей, в конце месяца. После того, как хоккеисты «Дизеля» вернутся из последнего в году выездного турне, они по традиции встретятся с воспитанниками одного из детских домов.