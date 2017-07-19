19 июля 2017, 18:29Общество Пензенцы смогут записаться к врачу на дополнительном сайте Портал penzadoctor.ru, созданный для записи на прием к врачам через интернет, по техническим причинам не функционирует. Сбои в его работе сейчас устраняются. В министерстве здравоохранения Пензенской области сообщили, что теперь для удобства жителей портал электронной записи в медицинские организации доступен по новому адресу.

«Для пензенцев министерством здравоохранения создан дополнительный сайт пенза-доктор.рф - название русскими буквами. Он работает на всех технических средствах и браузерах, по нему осуществляется полноценная запись на прием к врачу для всех жителей региона. Функционал аналогичен сайту penzadoctor.ru», - сообщил главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Пензенской области Павел Жиляев.

Напомним, сервис электронной записи на прием к врачу функционирует в системе здравоохранения области с 2012 года. Число записавшихся на прием через интернет ежегодно возрастает. Если за 2012 год порталом воспользовались более 20000 раз, то в 2016 году – почти полмиллиона.

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