12 октября 2017, 12:31Общество

Пензенцы смогут задать вопросы транспортному прокурору

3 ноября пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев проведет прием граждан в здании Железнодорожной администрации.

Как сообщила помощник прокурора Ольга Дурманова, прием (0+) будет проходить в кабинете №119 с 14.00 до 17.00.

Напомним, Пензенская транспортная прокуратура осуществляет надзор за предприятиями воздушного и железнодорожного транспорта региона, за соблюдением прав их работников и пассажиров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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