30 ноября 2017, 17:59Общество Пензенцы смогут задать вопросы прокурорам В прокуратуре Первомайского района Пензы состоится общероссийский день приема граждан.

«Мероприятие пройдет 12 декабря с 12.00 до 20.00 по адресу: город Пенза, улица Богданова, 40», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С 13 по 21 декабря (кроме выходных) граждане смогут обратиться с вопросами к сотрудникам прокуратуры и получить квалифицированную консультацию. Время приемов - с 9.00 до 18.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Предварительная запись не требуется. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 46-42-10, 46-42-12.

Общество

просмотров 109