Пензенцы смогут задать вопросы по ГИА главе Рособрнадзора

22 мая пройдет «горячая линия» (0+), посвященная проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году.

На вопросы будут отвечать заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и специалисты ведомства.

По данным пресс-службы Рособрнадзора, интересующие вопросы можно задать уже сейчас по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru, а также на странице «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях.

«Горячая линия» будет работать 22 мая с 12.00 до 13.00. Телефон: +7-495-984-89-19.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».