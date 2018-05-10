Пензенцы смогут задать вопросы по ГИА главе Рособрнадзора

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10 мая 2018, 10:02Образование
22 мая пройдет «горячая линия» (0+), посвященная проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году.
На вопросы будут отвечать заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и специалисты ведомства.
По данным пресс-службы Рособрнадзора, интересующие вопросы можно задать уже сейчас по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru, а также на странице «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях.
«Горячая линия» будет работать 22 мая с 12.00 до 13.00. Телефон: +7-495-984-89-19.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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