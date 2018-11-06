Пензенцы смогут задать вопросы главному пульмонологу региона

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06 ноября 2018, 14:34Общество
В Пензенской области 12 ноября во Всемирный день борьбы с пневмонией будет работать «горячая линия» (0+) с главным внештатным пульмонологом регионального минздрава Галиной Тарасеевой.
Пензенцы смогут узнать все о заболевании, его последствиях и способах профилактики с 14.00 до 16.00 по телефону 59-18-67.
В пресс-службе регионального минздрава добавили, что пневмония входит в список десяти самых распространенных причин смерти во всем мире. В 2012 году болезнь стала причиной смерти 3,1 млн людей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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