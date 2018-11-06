Пензенцы смогут задать вопросы главному пульмонологу региона

В Пензенской области 12 ноября во Всемирный день борьбы с пневмонией будет работать «горячая линия» (0+) с главным внештатным пульмонологом регионального минздрава Галиной Тарасеевой.

Пензенцы смогут узнать все о заболевании, его последствиях и способах профилактики с 14.00 до 16.00 по телефону 59-18-67.

В пресс-службе регионального минздрава добавили, что пневмония входит в список десяти самых распространенных причин смерти во всем мире. В 2012 году болезнь стала причиной смерти 3,1 млн людей, пишет ИА «Пенза-Пресс».