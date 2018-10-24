Пензенцы смогут задать вопросы главному неврологу области

Во Всемирный день борьбы с инсультами, 29 октября, состоится прямая линия (0+) с главным внештатным неврологом Пензенской области Алексеем Булановым.

Об этом сообщает пресс-центр облправительства.

Граждане смогут задать вопросы по профилактике инфарктов и инсультов, их первых признаков, а также лечения и реабилитации после перенесенного удара. Для этого с 10.00 до 11.00 будет работать телефон: 59-17-20.

«Большую ошибку совершают те, кто считает, что профилактика инсульта необходима лишь в пожилом возрасте. В последние годы патология заметно помолодела. Она перестала быть редкостью у мужчин 35-40 лет и женщин репродуктивного возраста», - отметил Алексей Буланов.

Для снижения риска инсульта, по его словам, нужно следить за своим весом, контролировать уровень артериального давления, полностью отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».