Пензенцы смогут задать вопросы главному неврологу области

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24 октября 2018, 14:03Общество
Во Всемирный день борьбы с инсультами, 29 октября, состоится прямая линия (0+) с главным внештатным неврологом Пензенской области Алексеем Булановым.
Об этом сообщает пресс-центр облправительства.
Граждане смогут задать вопросы по профилактике инфарктов и инсультов, их первых признаков, а также лечения и реабилитации после перенесенного удара. Для этого с 10.00 до 11.00 будет работать телефон: 59-17-20.
«Большую ошибку совершают те, кто считает, что профилактика инсульта необходима лишь в пожилом возрасте. В последние годы патология заметно помолодела. Она перестала быть редкостью у мужчин 35-40 лет и женщин репродуктивного возраста», - отметил Алексей Буланов.
Для снижения риска инсульта, по его словам, нужно следить за своим весом, контролировать уровень артериального давления, полностью отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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