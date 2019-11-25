Пензенцы смогут задать вопрос главному следователю области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 ноября 2019, 17:58Общество
В среду, 27 ноября, состоится «прямая линия»(0+) с руководителем следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Дмитрием Матушкиным.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, звонки будут приниматься с 14:00 до 16:00 по телефону 8(8412)36-13-24.
По указанному номеру отвечает сотрудник следственного управления. Гражданину необходимо назвать свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего устанавливается соединение с Дмитрием Матушкиным.
Отметим, что подобные «прямые линии», на которых руководитель СУ СКР отвечает на вопросы граждан, проводятся регулярно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 ноября 2019, 17:58Пензенцы смогут задать вопрос главному следователю области
25 ноября 2019, 17:39В пензенских детских садах есть 540 свободных мест
25 ноября 2019, 17:08Вместо года в армии пензенец может получить два за решеткой
25 ноября 2019, 16:38Сотрудники пензенской больницы сообщили в полицию о подозрительном пациенте
25 ноября 2019, 16:07В Бессоновском районе 4 человека пострадали в аварии
25 ноября 2019, 15:37В Бессоновке грузовой поезд врезался в иномарку
25 ноября 2019, 15:06Пристававшую к зареченцам женщину отправили на лечение
25 ноября 2019, 14:36В Пензенском районе лось погиб под колесами грузовика