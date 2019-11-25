Пензенцы смогут задать вопрос главному следователю области

В среду, 27 ноября, состоится «прямая линия»(0+) с руководителем следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Дмитрием Матушкиным.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, звонки будут приниматься с 14:00 до 16:00 по телефону 8(8412)36-13-24.

По указанному номеру отвечает сотрудник следственного управления. Гражданину необходимо назвать свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего устанавливается соединение с Дмитрием Матушкиным.

Отметим, что подобные «прямые линии», на которых руководитель СУ СКР отвечает на вопросы граждан, проводятся регулярно, пишет ИА «Пенза-Пресс».