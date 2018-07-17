Пензенцы смогут задать вопрос главному инфекционисту на тему гепатита

В Пензенской области в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, организуют работу «горячей линии» (0+) по вопросам диагностики и лечения этого заболевания.

24 июля жители региона получат возможность задать свои вопросы главному внештатному специалисту по инфекционным заболеваниям Джамиле Курмаевой, сообщает пресс-служба областного минздрава.



«Гепатит - это воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, которое является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире», - пояснила Джамиля Курмаева.

Пензенцы смогут узнать, какие признаки характерны для гепатита, когда нужно делать прививку, куда обращаться, если диагностировали такое заболевание, излечимо ли оно, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Звонить нужно по телефону 32-23-37 с 13.00 до 15.00.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».