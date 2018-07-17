Пензенцы смогут задать вопрос главному инфекционисту на тему гепатита

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 июля 2018, 11:03Общество
В Пензенской области в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, организуют работу «горячей линии» (0+) по вопросам диагностики и лечения этого заболевания.
24 июля жители региона получат возможность задать свои вопросы главному внештатному специалисту по инфекционным заболеваниям Джамиле Курмаевой, сообщает пресс-служба областного минздрава.
«Гепатит - это воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, которое является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире», - пояснила Джамиля Курмаева.
Пензенцы смогут узнать, какие признаки характерны для гепатита, когда нужно делать прививку, куда обращаться, если диагностировали такое заболевание, излечимо ли оно, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.
Звонить нужно по телефону 32-23-37 с 13.00 до 15.00.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 июля 2018, 16:36Белинский качок получил условный срок за контрабанду стероидов
17 июля 2018, 16:04Пензенская область намерена принять участие в нескольких федеральных проектах
17 июля 2018, 15:34Жители ул. Антонова просят посадить деревья вдоль тротуара
17 июля 2018, 15:04В Каменке произошла смертельная авария. ФОТО
17 июля 2018, 14:34В Пензе закрыли ТЦ «Урицкий»
17 июля 2018, 14:03Владимир Путин поздравил пензячку со 105-летием
17 июля 2018, 13:33За срыв сроков ремонта пензенских школ будут снимать с должностей
17 июля 2018, 13:02В Пензенской области бесхозные сети возвращают муниципалитетам