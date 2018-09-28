Пензенцы смогут забронировать день свадьбы за год

Теперь назначить день свадьбы россияне могут за год до официальной регистрации. Такое право им дает федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По мнению инициаторов, такая система будет более удобной для молодоженов и позволит скорректировать показатели загруженности ЗАГСов.

Напомним, ранее пары могли подать заявление в ЗАГС только за месяц до начала торжества.