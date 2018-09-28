Пензенцы смогут забронировать день свадьбы за год

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30 сентября 2018, 14:45Общество
Теперь назначить день свадьбы россияне могут за год до официальной регистрации. Такое право им дает федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По мнению инициаторов, такая система будет более удобной для молодоженов и позволит скорректировать показатели загруженности ЗАГСов.
Напомним, ранее пары могли подать заявление в ЗАГС только за месяц до начала торжества.
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