Пензенцы выберут территорию для благоустройства 23 марта

Набережная, площадь имени Ленина, площадь возле Спасского кафедрального собора или два менее известных участка? 23 марта пензенцы выберут, какое общественное пространство в первую очередь нуждается в благоустройстве. Участки для голосования будут практически в каждой пензенской школе. Сейчас жителей знакомят с особенностями каждого из объектов. Средства на проведение работ поступят по программе «Формирование комфортной городской среды».

О том, как может измениться облик Пензы, и как на это могут повлиять горожане, представители мэрии рассказали на примере каждого из районов. И хотя в Железнодорожном нет ни одного из пяти объектов, попавших в финал голосования, дизайн-проекты программы «Формирование комфортной городской среды» вызвали у жителей интерес и отклик. Ведь речь идет о благоустройстве общественных территорий.

«Нижняя часть набережной благоустроена, теперь стоит вопрос об устройстве верхней - детских площадок, мест для отдыха горожан, велосипедных дорожек, установке паркового освещения», - сказал главный художник Пензы Сергей Петров.



Кроме набережной Суры, среди проектов - менее известные территории. На участке за дворцом единоборств «Воейков», который облюбовали местные лыжники-любители, предлагают разбить сквер. Зеленые насаждения, дорожки и скамейки могут появиться и на площадке возле детского сада №96 на набережной реки Мойки. Главные конкуренты у этих общественных территорий - площадь возле Спасского кафедрального собора и площадь Ленина. У последней вместо парковки предлагают обустроить прогулочную зону и замостить территорию тротуарной плиткой. Чтобы горожанам было легче сделать выбор, проголосовать можно сразу за три варианта.

«Изначально у нас было два этапа, первый - собирали заявки от жителей, какую территорию они вообще хотели бы благоустроить, то есть просто собирали названия. В итоге было отобрано пять территорий, но мы понимаем, что нужно все делать в соответствии с финансированием, которое есть, и жители должны сделать выбор из пяти финалистов, определить то пространство, которое мы, как муниципалитет, должны отремонтировать в первую очередь», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

Голосование за общественные территории пройдет 23 марта. Участки откроются практически во всех школах Пензы. Они будут работать с 8 утра до 7 вечера. Это голосование - не последнее. В ноябре в городской администрации снова будут принимать от жителей заявки на проведение ремонта или благоустройство той или иной общественной территории.