Пензенцы смогут узнать уровень холестерина в крови на площадках здоровья

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09 мая 2019, 14:34Общество
В Пензенской области стартовала профилактическая информационно-просветительская акция «Марафон здоровья» (0+).
Как сообщает пресс-центр облправительства, в этом году марафон пройдет во всех муниципальных образованиях региона. Будут организованы площадки здоровья, на которых медработники проведут лекции на тему здорового образа жизни.
Посетителям измерят уровень артериального давления, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, проведут обследование на смокелайзере [прибор для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе – прим. ред.] и дадут профилактические рекомендации.
График мероприятий «Марафон здоровья-2019» можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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