28 ноября 2017, 14:06Общество Пензенцы смогут узнать о судьбе родственников–солдат В Пензе 3 декабря пройдет акция «Судьба солдата» (0+).

В День неизвестного солдата представители регионального отделения «Поисковое движение России» откроют общественную приемную, где можно будет оставить заявку для уточнения информации о судьбе родственника, погибшего или пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-центр областного правительства.

Проконсультироваться смогут все обратившиеся. Специалисты начнут поиск сразу после сбора данных. Информацию о погибших фронтовиках будут смотреть в электронных базах данных Министерства обороны страны и архивных документах, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Акция (0+) пройдет 3 декабря по адресу: Пенза, ул. Советская, 4, кабинет № 5. Начало - в 13.00 часов.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/announcements/49278/

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