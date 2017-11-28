Пензенцы смогут узнать о судьбе родственников–солдат

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28 ноября 2017, 14:06Общество
В Пензе 3 декабря пройдет акция «Судьба солдата» (0+).
В День неизвестного солдата представители регионального отделения «Поисковое движение России» откроют общественную приемную, где можно будет оставить заявку для уточнения информации о судьбе родственника, погибшего или пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-центр областного правительства.
Проконсультироваться смогут все обратившиеся. Специалисты начнут поиск сразу после сбора данных. Информацию о погибших фронтовиках будут смотреть в электронных базах данных Министерства обороны страны и архивных документах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Акция (0+) пройдет 3 декабря по адресу: Пенза, ул. Советская, 4, кабинет № 5. Начало - в 13.00 часов.
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