Пензенцы смогут узнать о профилактике нападения клещей по «горячей линии»

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29 апреля 2019, 12:34Общество
В Пензенской области с 1 по 15 мая стартует «горячая линия» (0+) по вопросам профилактики клещевых инфекций.
Отвечать на вопросы пензенцев будут специалисты управления Роспотребнадзора.
Так, узнать о правилах защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если клещ укусил, пензенцы могут, позвонив по телефону: (8412) 66-09-48 с 10.00 до 17.00, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Также консультацию можно получить по телефону: 8-800-555-49-43, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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