Пензенцы смогут узнать о профилактике нападения клещей по «горячей линии»

В Пензенской области с 1 по 15 мая стартует «горячая линия» (0+) по вопросам профилактики клещевых инфекций.

Отвечать на вопросы пензенцев будут специалисты управления Роспотребнадзора.

Так, узнать о правилах защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если клещ укусил, пензенцы могут, позвонив по телефону: (8412) 66-09-48 с 10.00 до 17.00, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Также консультацию можно получить по телефону: 8-800-555-49-43, пишет ИА «Пенза-Пресс».