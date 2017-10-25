Пензенцы смогут узнать о профилактике инсульта по «горячей линии»

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25 октября 2017, 15:34Здоровье
В Пензенской области в рамках «Всемирного дня борьбы с инсультом» организуют «горячую линию» с главным внештатным специалистом неврологом.
26 октября для жителей региона будет работать «горячая линия» по теме: «Инсульт. Профилактика. Лечение. Реабилитация», пишет ИА «Пенза-Пресс».
«На вопросы ответит главный внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения Пензенской области Алексей Буланов», - сообщает пресс-служба областного минздрава.
Вопросы можно задать с 9.00 до 15.00 по телефону: 8 (8412) 63-96-10 или по электронной почте: mzs@penza.net
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