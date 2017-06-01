01 июня 2017, 16:09Общество Пензенцы смогут узнать о детском летнем отдыхе по «горячей линии» В министерстве образования Пензенской области начала работу «горячая линия» по вопросам летнего отдыха детей.

«Горячая линия» начала работать в День защиты детей, 1 июня, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Жители региона получили возможность задать интересующий вопрос, позвонив по номеру: 56-22-44.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, линия работает в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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