20 октября 2017, 19:54Культура Пензенцы смогут увидеть события Русской революции В пятницу, 20 октября, в Пензенской картинной галерее открылась выставка «Надо верить, любить беззаветно» (0+), в рамках масштабного проекта, приуроченного к 100-летию Русской революции. Она посвящена образам молодых людей-комсомольцев. В экспозицию вошли работы Александра Самохвалова, Георгия Ряжского, Кузьмы Петрова-Водкина. В пензенском храме искусства приступили к монтажу выставки «Коммуной вздыбленная Русь» (0+), которая также приурочена к юбилейной дате Октябрьской революции.

Практически на входе в здание посетителей областной картиной галереи встречает вождь мирового пролетариата. На первом этаже пензенского храма искусства монтируется новая выставка посвященная событиям октября 1917 года.

«События сложные, восприняты были художниками неоднозначно, но я думаю, что пришло время посмотреть на это и с точки зрения современности попытаться разобраться в этом», - пояснила заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Нина Санталова.

На выставке будут представлены работы Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Александра Вахрамеева, Виктора Непьянова и других мастеров советского периода. Художники отобразили свое видение октябрьской революции. Здесь на первом плане и главные герои тех событий - Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский и простые люди, чьими руками вершилась история. Экспонаты не представлялись широкой публике более 30 лет. После распада СССР «красная тематика» мало кому была интересна.

Выставка будет посвящена не только событиям революции, но и гражданской войне, первым годам существования новой Советской страны и зарождению комсомола.

Открытие выставки приурочено к акции «Ночь искусств» (0+), которая запланирована на 4 ноября.

Культура

просмотров 176

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: