Пензенцы смогут стать «Лидерами России»

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28 октября 2019, 11:24Общество
В Сочи стартовал конкурс «Лидеры России-2020» (18+). Жители Пензенской области могут принять в нем участие.
Начало заявочной компании дали в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии. На дистанционном этапе участники должны будут пройти ряд тестов, направленных на проверку интеллектуальных способностей, общих знаний, управленческой готовности и потенциала», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно заполнить анкету и записать видеоинтервью.
Напомним, конкурс реализуется по поручению президента Владимира Путина. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
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