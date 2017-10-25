Пензенцы смогут согреться в домике Деда Мороза

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25 октября 2017, 19:38Общество
Через месяц в Пензе начнут монтировать главную городскую елку. В 2017 году ее решено установить не на Фонтанной площади, а на площади Ленина. Каток, который заливали там же на новогодние праздники, никуда не исчезнет. Площадку возле здания регионального правительства разделят на две части. Так, чтобы можно было и на коньках покататься, и хороводы вокруг елки поводить.
«Мы с губернатором согласовали эту процедуру, как это будет выглядеть. В связи с тем, что площадь Ленина была выведена в ремонт, было принято решение разместить на ней каток до тех пор, пока погодные условия не позволят нам эти работы продолжать. Каток будет размещаться в части, прилегающей к улице Кирова, а на части, прилегающей к улице Московской, разместится главная городская елка», - пояснил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Кроме того, в зимнем городке впервые в 2017 году разместят домик Деда Мороза. Там можно будет согреться, выпить горячие напитки и, конечно, попросить исполнения заветного желания у главного волшебника праздника.
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