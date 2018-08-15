Пензенцы смогут сэкономить 30% на госпошлине за выдачу загранпаспорта

В МВД сообщили об изменении размеров государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта. Теперь документ будет обходиться гражданам России в 5000 рублей, а для детей до 14 лет - в 2500 рублей. Однако в управлении по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области предлагают сэкономить до 30% от названных сумм.

Для этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и там оформить заявку на загранпаспорт в форме электронного документа. Произвести оплату со скидкой можно через тот же портал. Кроме того, такой вариант позволяет сократить время ожидания данной услуги. Скидка будет действовать до 1 января 2019 года.

«В настоящее время существует предварительная запись на удобное время и день, когда необходимо предоставить пакет документов. Для этого гражданину необходимо воспользоваться единым порталом государственных услуг, выбрать дату и время, прийти по указанному адресу, в фойе взять талон и дождаться очереди. Ожидание - не более 15 минут», - рассказала заместитель начальника отдела УВР УМВД России по Пензенской области Марина Осина.